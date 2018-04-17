Школьники из Войковского проверили свои знания на предпрофессиональном экзамене

Ребята из 11-х классов технологического профиля обучения школы №2099 в Войковском приняли участие в предпрофессиональном экзамене. Теоретическую часть экзамены школьники сдавали на базе Московского центра качества образования.

— Для выпускников-участников предпрофессиональных 11-х классов экзамен — прекрасный шанс, — сказали в администрации-школы. — В экзамене могут принять участие все выпускники. Успешные результаты дадут дополнительные преференции в портфолио личных достижений при поступлении в вуз.