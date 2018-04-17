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Школьники из Войковского проверили свои знания на предпрофессиональном экзамене
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Школьники из Войковского проверили свои знания на предпрофессиональном экзамене 

Управа района Войковский 3 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Ребята из 11-х классов технологического профиля обучения школы №2099 в Войковском приняли участие в предпрофессиональном экзамене. Теоретическую часть экзамены школьники сдавали на базе Московского центра качества образования.
— Для выпускников-участников предпрофессиональных 11-х классов экзамен — прекрасный шанс, — сказали в администрации-школы. — В экзамене могут принять участие все выпускники. Успешные результаты дадут дополнительные преференции в портфолио личных достижений при поступлении в вуз.
С февраля по апрель школьники проходили подготовку к предпрофессиональному экзамену на курсах Московского авиационного института (факультет №7 «Робототехнические и интеллектуальные системы»). Практическая часть предпрофессионального экзамена пройдет в МАИ в апреле.
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