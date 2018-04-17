Юные жители Некрасовки увидели, как делают эксклюзивные торты

Учащиеся 1 «В» и 1 «Б» классов из школы № 2089 района Некрасовка побывали в сладкой мастерской кондитерской «Тортольяно». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Первоклассники не только вживую увидели, как и из чего изготавливаются эксклюзивные торты, но и сами постигли азы производства, изготавливая под чутким руководством работников кондитерской кейк-попсы, — пояснил педагог школы.

В завершение экскурсии каждый участник получил диплом кондитера и забрал домой приготовленные десерты. (вт)