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Юные жители Некрасовки увидели, как делают эксклюзивные торты
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Юные жители Некрасовки увидели, как делают эксклюзивные торты 

Управа района Некрасовка 3 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Учащиеся 1 «В» и 1 «Б» классов из школы № 2089 района Некрасовка побывали в сладкой мастерской кондитерской «Тортольяно». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Первоклассники не только вживую увидели, как и из чего изготавливаются эксклюзивные торты, но и сами постигли азы производства, изготавливая под чутким руководством работников кондитерской кейк-попсы, — пояснил педагог школы.
В завершение экскурсии каждый участник получил диплом кондитера и забрал домой приготовленные десерты. (вт)
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