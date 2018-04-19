Праздник науки проведут в Нижегородском районе

Московский молодежный научно-практический конкурс «Площадка наших достижений „Технодром“ пройдет на базе школы № 439 „Интеллект“ в Нижегородском районе.

— В рамках праздника будут работать как научные, так и познавательные площадки с мастер-классами и лекториями, — пояснили в администрации школы. — Также в этом году в рамках „Технодрома пройдет „Шоу детских театров“. В актовом зале обучающимися нашей школы будет подготовлена насыщенная программа.

Праздник науки проведут 21 апреля по адресу: Рязанский проспект, дом 2, строение 24. Зарегистрироваться на площадку можно на официальном сайте образовательного учреждения.