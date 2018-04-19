Ещё
Праздник науки проведут в Нижегородском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздник науки проведут в Нижегородском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 48 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Московский молодежный научно-практический конкурс «Площадка наших достижений „Технодром“ пройдет на базе школы № 439 „Интеллект“ в Нижегородском районе.
— В рамках праздника будут работать как научные, так и познавательные площадки с мастер-классами и лекториями, — пояснили в администрации школы. — Также в этом году в рамках „Технодрома пройдет „Шоу детских театров“. В актовом зале обучающимися нашей школы будет подготовлена насыщенная программа.
Праздник науки проведут 21 апреля по адресу: Рязанский проспект, дом 2, строение 24. Зарегистрироваться на площадку можно на официальном сайте образовательного учреждения.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
«Профифест» для школьников пройдет в технополисе «Москва» Развязку на МКАД с улицей Верхние Поля реконструируют в ближайшие годы Два многоквартирных дома построят в Некрасовке
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня178
Тулеев уедет за границу345
Япония заявила протест России136
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя127
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом14
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:57
Япония заявила протест России
Азия В мире
01:00
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом
Общество
00:07
Садальский обратился к Урганту
Шоу-бизнес
00:31
Смущенный щенок отказался играть и прославился
Общество
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение