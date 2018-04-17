В Госдуме обсудят проблемы использования русского языка как государственного

Названная тема может стать одной из ключевых в рамках сотрудничества палаты и СПбГУ в части применения опыта учёных вуза в аналитической и экспертной работе парламента.

Подчёркивая важность вопроса, Михаил Романов отметил актуальность всестороннего изучения и обсуждения проблем функционирования русского языка как государственного языка страны.

«Мы начнём с работы над правовыми нормами употребления государственного русского языка, потому что им пользуются и законодатели, и правоприменители, то есть все граждане России . Государственный русский язык должен всё время актуализироваться синхронно с правовым полем, но при этом быть понятным и современным», — цитирует депутата его пресс-служба.

По его словам, в рамках слушаний участники ознакомятся с результатами исследований, проводимых в НИИ проблем государственного языка СПбГУ, данными анализа судебной и иной правоприменительной практики, зарубежного опыта регулирования и функционирования языков как государственных.

Среди других тем участники «круглого стола» обсудят вопросы формирования словаря госязыка, а также правовые требования к использованию госязыка в образовании и судебный контроль за соблюдением норм современного литературного языка.

Участники беседы также обсудили возможности сотрудничества исследователей и парламентариев в формате использования экспертиз университетского Ресурсного центра социологических и интернет-исследований при обсуждении вносимых законопроектов.