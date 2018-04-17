В Госдуме обсудят проблемы использования русского языка как государственного 

В Государственной Думе пройдёт «круглый стол» по проблемам использования русского языка как государственного. Соответствующая договорённость достигнута в рамках встречи зампреда Комитета палаты по контролю и Регламенту Михаила Романова и ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачёва, передаёт пресс-служба парламентария.
Названная тема может стать одной из ключевых в рамках сотрудничества палаты и СПбГУ в части применения опыта учёных вуза в аналитической и экспертной работе парламента.
Подчёркивая важность вопроса, Михаил Романов отметил актуальность всестороннего изучения и обсуждения проблем функционирования русского языка как государственного языка страны.
«Мы начнём с работы над правовыми нормами употребления государственного русского языка, потому что им пользуются и законодатели, и правоприменители, то есть все граждане России. Государственный русский язык должен всё время актуализироваться синхронно с правовым полем, но при этом быть понятным и современным», — цитирует депутата его пресс-служба.
По его словам, в рамках слушаний участники ознакомятся с результатами исследований, проводимых в НИИ проблем государственного языка СПбГУ, данными анализа судебной и иной правоприменительной практики, зарубежного опыта регулирования и функционирования языков как государственных.
Среди других тем участники «круглого стола» обсудят вопросы формирования словаря госязыка, а также правовые требования к использованию госязыка в образовании и судебный контроль за соблюдением норм современного литературного языка.
Участники беседы также обсудили возможности сотрудничества исследователей и парламентариев в формате использования экспертиз университетского Ресурсного центра социологических и интернет-исследований при обсуждении вносимых законопроектов.