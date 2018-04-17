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В вузе не Ленинградке прочтут лекцию о современном киноискусстве
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В вузе не Ленинградке прочтут лекцию о современном киноискусстве 

Управа района Савеловский города Москвы 3 часа назад
В ближайшую среду, 18 апреля, в малом зале Московского международного университета на Ленинградском проспекте прочтут открытую лекцию о киноискусстве. Своими знаниями поделится культуролог и лингвист Вадим Руднев. Об этом сообщили в администрации ММУ.
— В ходе лекции «Смена парадигм в киноискусстве и философия нового трагизма» я расскажу об основах ритмических законов. Гости узнают, почему происходит чередование стилей, где содержание преобладает над формой, а где — форма над содержанием, — отметил Руднев.
Участие бесплатное, но необходима регистрация на сайте вуза https://mi.university/events/34 в разделе «Лекторий».
Встреча начнется в 19.00. Адрес: Ленинградский проспект, 17. (мю)
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