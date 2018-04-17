В вузе не Ленинградке прочтут лекцию о современном киноискусстве

В ближайшую среду, 18 апреля, в малом зале Московского международного университета на Ленинградском проспекте прочтут открытую лекцию о киноискусстве. Своими знаниями поделится культуролог и лингвист Вадим Руднев. Об этом сообщили в администрации ММУ.

— В ходе лекции «Смена парадигм в киноискусстве и философия нового трагизма» я расскажу об основах ритмических законов. Гости узнают, почему происходит чередование стилей, где содержание преобладает над формой, а где — форма над содержанием, — отметил Руднев.

Участие бесплатное, но необходима регистрация на сайте вуза https://mi.university/events/34 в разделе «Лекторий».

Встреча начнется в 19.00. Адрес: Ленинградский проспект, 17. (мю)