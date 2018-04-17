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Ученики одной из школ Лефортова приняли участие в проекте по проверке грамотности
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Ученики одной из школ Лефортова приняли участие в проекте по проверке грамотности 

Управа района Лефортово 3 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
Обучающиеся 10 «В», 10 «Г» и 9 «В» классов школы № 1228 района Лефортово приняли участие в совместном проекте «Тотального диктанта» и лицея Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В числе шестисот московских волонтёров всемирного проекта по проверке грамотности в своей возрастной категории они проверяли работы «Тотального диктанта». Проверка проходила в 6 корпусе кампуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) с 10.00 до 14.00, — отметили в администрации.
В итоге каждый волонтер проверил по 20 работ. (ео)
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