Ученики одной из школ Лефортова приняли участие в проекте по проверке грамотности

Обучающиеся 10 «В», 10 «Г» и 9 «В» классов школы № 1228 района Лефортово приняли участие в совместном проекте «Тотального диктанта» и лицея Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации . Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В числе шестисот московских волонтёров всемирного проекта по проверке грамотности в своей возрастной категории они проверяли работы «Тотального диктанта». Проверка проходила в 6 корпусе кампуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) с 10.00 до 14.00, — отметили в администрации.

В итоге каждый волонтер проверил по 20 работ. (ео)