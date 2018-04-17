Сертификат на детство

О том, как дети смогут получать дополнительное образование бесплатно

Диана Ворончихина Журналист

17 апреля 2018

Удмуртия в 2017 году выиграла конкурс Федеральной целевой программы развития образования и включилась в реализацию проекта «Доступное дополнительное образование для детей», участниками которой могут быть все лицензированные образовательные организации, занимающиеся допобразованием, в том числе и частные. 14 млн рублей федеральных субсидий поступит в регион на реализацию программы, которая подразумевает модернизацию, повышение эффективности системы и увеличение охвата детей услугами кружков и секций до 75% к 2020 году.

Работа в рамках приоритетной программы «Доступное дополнительное образование для детей» ведется в нескольких направлениях.

Инвентаризация

Одним из направлений на пути к доступному дополнительному образованию для детей стала инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования. В задачи этой процедуры входит сбор данных о помещениях, территориях и оборудовании, которые используется, а самое главное — могут быть использованы для реализации образовательных программ. Целью инвентаризации является повышение эффективности работы учреждений дополнительного образования.

В 2017 году 5 пилотных регионов (ХМАО-Югра, Ульяновская, Владимирская, Калининградская и Новгородская области — прим. ред.) прошли инвентаризацию системы дополнительного образования. В результате было выявлено, что порядка 12 тыс. учреждений естественно-научной, спортивной, культурной, технической направленности простаивают в год более 220 тыс. часов. Это говорит о том, что у нас действительно есть очень большой потенциал, который можно эффективно использовать для новых программ, для расширения сетевого взаимодействия. Более 10 тыс. человек в системе сказали, что мы можем выделить в неделю 19 часов для того, чтобы, условно говоря, заниматься с детьми робототехникой, но у меня нет сегодня таких условий. В итоге в Ульяновске на основе анализа информации уже разработано 40 новых общеразвивающих программ в рамках сетевого взаимодействия. Задача инвентаризации — найти таких людей, таких педагогов, и сконнектить их с тем потенциалом, который сегодня есть.

Римма Бякова

руководитель регионального модельного центра дополнительного образования, оператора проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

В инвентаризации примут участие не только государственные и муниципальные образовательные учреждения (за исключением дошкольных), но и учреждения культуры, спорта, молодежной политики, досуговой деятельности, детские оздоровительные лагеря, научные организации, а также некоммерческие и частные организации, потенциально пригодные для реализации образовательных программ. Инвентаризация начнется 23 апреля и продлится до 18 мая. По ее результатам сформируют инструменты, которые позволят принять решение о совместном использовании имеющейся инфраструктуры для реализации образовательных программ, об оптимизации расходования бюджетных и внебюджетных средств на закупку дублирующего оборудования и другие.

Интернет-навигатор

Еще одним шагом к доступному допобразованию является разработка интернет-навигатора, где будут размещены все программы кружков и секций. Этот ресурс позволит родителям выбрать занятия для своего ребенка в соответствии с его интересами, не выходя из дома.

Это уникальный информационный ресурс. Родитель может зайти и с привязкой к ГИС-системе увидеть, какие сегодня учреждения образовательные есть на территории Удмуртской Республики. У нас 1278 образовательных организаций сегодня имеют лицензию, осуществляют деятельность и реализуют программы в сфере дополнительного образования около тысячи.

Римма Бякова

руководитель регионального модельного центра дополнительного образования, оператора проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

Предполагается, что в интернет-навигаторе можно будет познакомиться с информацией о кружках, секциях и педагогах. На сегодняшний день на сайте загружено около 6 тыс. образовательных программ на 2018 — 2019 год и уже зарегистрировано 957 образовательных организаций. Сейчас ресурс функционирует как база данных, доступ к которой пока имеют только специалисты, отвечающие за реализацию проекта в муниципалитетах. Для родителей он будет открыт в конце июня — начале июля 2018 года. Вместе с детьми они смогут выбрать программу, зарегистрироваться в личном кабинете и заключить договор с учреждением дополнительного образования. Название ресурса пока не анонсируется, его объявят вместе с открытием сайта.

Система персонифицированного финансирования допобразования

Одной из основных целей приоритетного проекта является внедрение сертификата дополнительного образования, который закрепляется за каждым ребенком в возрасте от 5 до 18 лет при получении услуг дополнительного образования. Сертификат учета — это реестровая запись, дающая ребенку право на дополнительное образование. Ее получают по заявлению родителя, либо ребенка, которому исполнилось 14 лет.

Это позволит нам иметь реальную картину тех услуг, которые предоставляются в сфере дополнительных услуг. Мы будем знать, что конкретный ребенок ходит и в спортивную школу, и в секцию при школе.

Римма Бякова

руководитель регионального модельного центра дополнительного образования, оператора проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

Сертификат учета, который будет у всех детей, посещающих секции и кружки в лицензированных учреждениях, можно получить уже летом, когда будет запущен интернет-навигатор. При записи ребенка на кружок или секцию он автоматически получает идентификационный номер, под которым он будет числится в интернет-навигаторе дополнительного образования до достижения 18 лет. Система персонифицированного финансирования допобразования заработает с 1 сентября 2018 года.

Это абсолютно новый способ финансирования в системе дополнительного образования. Определенный объем денежных средств закрепляется не за организацией дополнительного образования, а за ребенком. Эта система внедряется в том числе для того, чтобы в системе дополнительного образования появилась конкурентная среда, потому что частные организации тоже могут принимать участие в персонифицированном финансировании при условии, что у них есть лицензия, сертифицированные программы — кружки и секции.

Римма Бякова

руководитель регионального модельного центра дополнительного образования, оператора проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

Систему персонифицированного финансирования будут вводить поэтапно. В 2018 году ее запустят в 17 муниципальных образованиях: Ижевск Воткинск , Глазов, Можга Сарапул , Балезинский, Вавожский, Дебёсский, Завьяловский, Игринский, Камбарский, Каракулинский, Кезский, Малопургинский, Сарапульский, Увинский, Якшур-Бодьинский районы. Во всех остальных МО в этом году появится сертификат учета, а до 2020 года и сертификаты персонифицированного финансирования.

Стоит отметить, что несмотря на введение персонифицированной системы допобразования для детей, значимые и важные для муниципального образования кружки и секции будут сохранены. Как отмечают в министре образования Удмуртии, это могут быть, например, программы туристско-краеведческой направленности или патриотического воспитания молодежи. Кроме того, под новую программу финансирования не подпадают программы предпрофессиональной подготовки, которые останутся для ребенка бесплатными и деньги, по-прежнему, будут выделяться из местного бюджета. Таким образом, ребенок сможет бесплатно (за счет средств муниципального бюджета) посещать несколько кружков или секций. Сейчас количество бюджетных мест в учреждении дополнительного образования ограничено муниципальным заданием. С введением системы персонифицированного финансирования, если не хватит бюджетного места, родители смогут оплатить обучение ребёнка при помощи сертификата. Общее количестве бесплатных образовательных программ (кружков), которые сможет посетить ребенок каждый муниципалитет определит самостоятельно.

Как получить сертификат персонифицированного дополнительного образования?

В электронном виде:

Регистрация в информационной системе электронного заявления — получение доступа в личный кабинет.

Подача оригинала заявления и документов в уполномоченный орган или в иное уполномоченное муниципалитетом юридическое лицо (обычно одновременно с заявлением на зачисление на первую программу выбранную). Проверка и подтверждение заявления и документов уполномоченным органом.

Получение сертификата.

Без предварительного создания личного кабинета:

Подача оригинала заявления и документов в уполномоченный орган или в иное уполномоченное муниципалитетом юридическое лицо (обычно одновременно с заявлением на зачисление на первую программу выбранную). Проверка и подтверждение заявления и документов уполномоченным органом.

Получение сертификата.

«Сириус»

Еще одной значимой реформой в сфере дополнительного образования станет появление в Удмуртии регионального образовательного центра «Сириус». По словам министра образования республики Светланы Болотниковой, новый образовательный центр будет работать по трем направлениям: наука, спорт и искусство. 5 апреля в Сочи правительство региона и фонд «Талант и успех» подписали соглашение. Этот фонд является учредителем образовательного центра «Сириус». И сегодня создана рабочая группа, есть концепция, ведутся консультации со специалистами по работе с детьми. Во время пресс-конференции Светлана Болотникова также рассказала, что в рамках проекта планируется создать 5 новых учреждений допобразования для одаренных детей, которые будут объединены одним головном центром. Также к работе «Сириуса» подключат детский технопарк «Кванториум».

«Сириус» может стать отправной точкой стратегии развития образования в регионе, так как он связывает практически все. Это не просто талантливые дети, это дети республики, это школы, вузы, предприятия. Цель образования — это, с одной стороны, развитие ребенка и с другой — социально-экономическое развитие региона. Здесь складывается все.

Светлана Болотникова

министр образования Удмуртской Республики

По словам начальника управления общего образования Минобразования Удмуртии Ларисы Пластининой, уже в августе 2018 года планируется запустить первую летнюю смену «Умные каникулы» по программе «Сириус». 100 одаренных детей со всей республики проведут 14 дней в одном из загородных лагерей. Специалисты будут заниматься с ребятами по двум направлениям: естественно-научному и физико-математическому. Как пояснила Болотникова, «случайные» дети в такие лагеря не попадут, отбор будет честным и зависеть от знаний ребёнка. Незаинтересованным детям будет некомфортно в этой среде.

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