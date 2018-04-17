Воронежский опорный университет признан лучшим в стране по спортивной подготовке студентов

Вуз имеет уникальные для учебных заведений спортивные объекты для тренировок. Воронежский государственный технический университет стал победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов, который оганизовало Министерство образования и науки РФ

В конкурсе участвовали как профессиональные образовательные организации (техникумы, колледжи, училища), так и вузы из разных регионов России . Воронежский опорный вуз стал лучшим в номинации «Лучшая аккредитованная образовательная организация высшего образования по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2016/2017 учебный год».

Сегодня в вузе действует спортивный комплекс, включающий в себя залы для спортивных игр и общей физической подготовки, а также специальные залы для занятий гимнастикой, единоборствами, тяжелой атлетикой, настольным теннисом. Здесь тренируются сборные команды университета по 26 видам спорта. На территории студенческого городка располагаются лыжная база, футбольное поле, беговая дорожка, мини-футбольное поле, гимнастический городок и баскетбольная площадка.

Университет имеет уникальные для вузов спортивные объекты для тренировок студентов — стрелковый и стрелковый пневматический тиры. Здесь занимаются студенты, а также проходят подготовку спортсмены — члены сборных студенческих команд. Для поддержания здоровья обучающихся имеется плавательный бассейн с шестью дорожками. В студенческих общежитиях расположены спортивные залы и спортивные комнаты с современным оборудованием.

В оперативном управлении университета имеется два спортивно-оздоровительных лагеря на территории Воронежской области — «Зеленый шум» и «Радуга». На их территории расположены спортивные площадки для игр в волейбол, футбол, теннис, бадминтон.

На сегодняшний день немало студентов ВГТУ профессионально занимаются спортом, достигая высоких результатов в соревнованиях различных уровней — от городских до международных.