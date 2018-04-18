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Ученица одной из школ района Люблино отличилась на Всероссийской олимпиаде по технологии
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Ученица одной из школ района Люблино отличилась на Всероссийской олимпиаде по технологии 

Управа района Люблино 52 минуты назад
Фото: Мое Люблино
Ученица школы №2121 района Люблино Мария Оршина получила статус призера на Всероссийской олимпиаде по технологии в номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».
— Как и другим финалистам, нашей ученице необходимо было показать свои знания и умения в тестовом и практическом турах, а также представить и защитить свой творческий проект, — рассказал сотрудник администрации образовательного учреждения.
Добавим, что всего в олимпиаде приняли участие 186 школьников из 41 региона страны. (мю)
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