Ученица одной из школ района Люблино отличилась на Всероссийской олимпиаде по технологии

Ученица школы №2121 района Люблино Мария Оршина получила статус призера на Всероссийской олимпиаде по технологии в номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».

— Как и другим финалистам, нашей ученице необходимо было показать свои знания и умения в тестовом и практическом турах, а также представить и защитить свой творческий проект, — рассказал сотрудник администрации образовательного учреждения.

Добавим, что всего в олимпиаде приняли участие 186 школьников из 41 региона страны. (мю)