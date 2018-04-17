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В Госдуме назвали возвращение российских студентов из-за рубежа «позитивным шагом»
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В Госдуме назвали возвращение российских студентов из-за рубежа «позитивным шагом» 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов оценил перспективу возвращения обучающихся за рубежом россиян на родину. Об этом сообщает RT.
"Конечно, это правильно. У нас исторически сложилось так, что когда государство отправляет своих специалистов обучаться за рубеж, они зачастую не возвращаются. Сам факт того, что теперь государство предлагает ребятам вернуться, учиться и работать в своей родной стране, очень положительный", — сказал он.
Парламентарий назвал возвращение российских студентов на Родину «позитивным шагом».
Проект под названием «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» запустило Россотрудничество. Авторы инициативы уверены, что многие обучающиеся хотят вернуться на родину и нуждаются в помощи. Доучиваться им предложили в МГИМО, где готовы принять несколько сотен студентов.
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