В Госдуме назвали возвращение российских студентов из-за рубежа «позитивным шагом»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов оценил перспективу возвращения обучающихся за рубежом россиян на родину. Об этом сообщает RT.

"Конечно, это правильно. У нас исторически сложилось так, что когда государство отправляет своих специалистов обучаться за рубеж, они зачастую не возвращаются. Сам факт того, что теперь государство предлагает ребятам вернуться, учиться и работать в своей родной стране, очень положительный", — сказал он.

Парламентарий назвал возвращение российских студентов на Родину «позитивным шагом».