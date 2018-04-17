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В школе № 2115 открыт набор в кадетские классы
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В школе № 2115 открыт набор в кадетские классы 

Мои Черемушки 4 часа назад
Фото: Мои Черемушки
В отделении школы № 2115 на улице Цюрупы, дом 14а, в районе Черемушки, где обучаются кадетские классы, 21 апреля в 11:00 пройдет День открытых дверей. По словам организаторов, гостей мероприятия ждет интересная программа, в том числе встреча с администрацией школы и ознакомление с условиями приема в кадетские классы.
Родители познакомятся с условиями обучения и воспитания в школе. Нынешние кадеты продемонстрируют свои навыки, которые они приобрели за время обучения. Также будут продемонстрированы умения по военно-прикладным видам спорта, в частности сборке-разборке автомата и снаряжению магазина.
Пресс-служба школы напоминает, что набор в шестой (предпрофильный) и 7-10-е кадетские классы продолжается. «Обучение в кадетских классах нашей школы является престижным. Это прекрасная стартовая площадка для успешной карьеры в будущем. Мы ждем вас!», — добавляет школа № 2115.
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