В школе № 2115 открыт набор в кадетские классы

В отделении школы № 2115 на улице Цюрупы, дом 14а, в районе Черемушки , где обучаются кадетские классы, 21 апреля в 11:00 пройдет День открытых дверей. По словам организаторов, гостей мероприятия ждет интересная программа, в том числе встреча с администрацией школы и ознакомление с условиями приема в кадетские классы.

Родители познакомятся с условиями обучения и воспитания в школе. Нынешние кадеты продемонстрируют свои навыки, которые они приобрели за время обучения. Также будут продемонстрированы умения по военно-прикладным видам спорта, в частности сборке-разборке автомата и снаряжению магазина.

Пресс-служба школы напоминает, что набор в шестой (предпрофильный) и 7-10-е кадетские классы продолжается. «Обучение в кадетских классах нашей школы является престижным. Это прекрасная стартовая площадка для успешной карьеры в будущем. Мы ждем вас!», — добавляет школа № 2115.