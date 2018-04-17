«Британка», МАРШ и Московская школа кино открывают совместный университет в области креативных индустрий

Universal University объединит Британскую высшую школу дизайна, Московскую школу кино, архитектурную школу МАРШ и школу компьютерных технологий Scream School. Новый университет откроется в Москве

На платформе Universal University запустят три новых проекта: Moscow Music School, Московскую школу коммуникаций MACS и бизнес-инкубатор для стартапов в области креативных индустрий.

Музыкальная программа разделена на три направления — Music Production, Songwriting & Music Performance и Music Business. Кураторами станут музыканты Федор Переверзев (Moa Pillar) и Павел Артемьев , а также основатель компании Music Development Russia Екатерина Бажанова. За связи студентов с музыкальной индустрией будет отвечать руководитель фестиваля Synthposium Анна Глуходед.

Для школы музыки выделят отдельный кампус с звукозаписывающей студией, компьютерными и репетеционными классами. Студентам позволят брать оборудование и инструменты для домашних репетиций и концертов.

Бизнес–инкубатор университета будет представлен двумя направлениями — курсом Mini-MBA для выпускников c опытом работы в индустрии и акселератором в области креативных индустрий. Обучение в U-инкубаторе стартует в ноябре 2018 года, длительность обучения — 3 месяца.

В инкубаторе будут представлены два направления: курс Mini-MBA (Master of Business Administration) — для опытных специалистов, которые хотят стать предпринимателями, и акселератор для проектов, участники которого смогут пройти обучение и попытаться привлечь инвестиции под свой бизнес.

В 2019 году в Universal University откроется школа The Food Academy, где студенты смогут узнать все о food-индустрии: освоить специфику менеджмента и ведения бизнеса, маркетинга и коммуникаций, комплексного производства и логистики, дизайна еды и упаковки, получить знания и навыки для создания новых сервисов и технологий.