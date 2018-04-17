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В школах на 1-й Вольской прошел субботник
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В школах на 1-й Вольской прошел субботник 

Управа района Некрасовка 4 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий 14 апреля на территории школы № 1366 состоялся субботник. В нем приняли участие педагоги, работники образовательной организации и родители, которые сделали все запланированные работы.
Субботник проходил по адресам: 1-я Вольская, дом 22, корпус 2 и 1-я Вольская, дом 20, корпус 2 (дошкольное отделение).
Общими усилиями был собран мусор, прометены улицы, покрашены малые архитектурные формы на детской площадке, забор школы, контейнерная площадка и ограждения газонов. (вт)
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