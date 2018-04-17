Лекторий для родителей будущих первоклассников пройдет в школе на Костромской 

Во вторник вечером, 17 апреля, в школе №1370 Алтуфьевского района состоится лекторий для родителей будущих первоклассников на тему «Адаптация к первому классу». Ее проведет психолог, преподаватель психологии Александр Кравченко. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Прямая трансляция состоится на сайте школы №1370», — уточняется в сообщении.
Всех желающих — мам и пап будущих школьников — будут ждать в актовом зале школы №1370, расположенной по адресу: ул. Костромская, д. 14, корп. 1. Начало в 19.00. (вт)