Лекторий для родителей будущих первоклассников пройдет в школе на Костромской

Во вторник вечером, 17 апреля, в школе №1370 Алтуфьевского района состоится лекторий для родителей будущих первоклассников на тему «Адаптация к первому классу». Ее проведет психолог, преподаватель психологии Александр Кравченко . Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения. «Прямая трансляция состоится на сайте школы №1370», — уточняется в сообщении. Всех желающих — мам и пап будущих школьников — будут ждать в актовом зале школы №1370, расположенной по адресу: ул. Костромская, д. 14, корп. 1. Начало в 19.00. (вт)