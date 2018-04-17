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Три новые школы и два пристроя возведут в Автозаводском районе
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Три новые школы и два пристроя возведут в Автозаводском районе 

В городе N 50 минут назад
Фото: В городе N
Три новые школы и два пристроя к существующим планируется возвести в Автозаводском районе в ближайшие несколько лет в рамках программы по созданию мест в общеобразовательных организациях. Об этом сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев на заседании профильной комиссии городской думы 17 апреля.
По его словам, эти пять новых объектов позволят создать 3350 новых мест для детей. Построить их предполается в 2019–2023 годах.
Одну из школ на 800 учеников планируется построить на улице Космической. На проектирование, по словам Щеголева, необходимо 14,7 миллиона рублей.
«Вопрос о выделении средств надо решить уже в мае, чтобы завершить проектирование к 2020 году и начать строительство», — отметил Щеголев.
Вторым объектом станет пристрой к школе № 36. Он будет вмещать 350 детей. Возвести его планируется в 2022 году.
Еще одна школа будет построена в микрорайоне Северный. По словам Юрия Щеголева, рассматривалось два варианта: территория на пересечении улиц Героя Васильева и Бурденко и участок около дома № 31 по улице Героя Васильева. Однако пока не решен вопрос по поводу санитарно-защитной зоны стадиона «Северный». По словам директора департамента строительства, здесь необходимо построить школу на 1100 мест.
В микрорайоне «Юг» в 2019–2020 годах предполагается возвести школу на 1000 мест. Она будет построена по тепловому проекту, разработанному в Пензе. Пятым объектом станет пристрой к школе №126. Он рассчитан на 400 мест. Возвести его планируется в 2022 году.
Напомним, в Нижнем Новгороде так и не найден подрядчик для строительства детского сада в «Цветах».
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