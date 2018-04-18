ДГТУ вошел в рейтинг лучших вузов мира

Донской государственный технический университет вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии Worldwide Professional University Rankings RankPro 2017/2018. Ростовский вуз попал в этот список впервые и сразу же оказался на 295-м месте. Помимо этого, первый опорный стал на 96 пунктов выше и занял 495-е место в субрейтинге «Академическое ранжирование». Помимо этого, ДГТУ вошел в субрейтинги «Ранжирование по ВС-индексу» и «Репутационное ранжирование».

В академическом ранжировании учитывается ряд статистических показателей, в частности численность и состав студентов и преподавателей, образовательные программы и результаты научной деятельности. В ВС-индексе оценивается доступность информации на англоязычной версии сайта университета, а в репутационной — места в мировых рейтингах.

Отметим, что в рейтинге российских вузов ДГТУ находится на 45 месте.