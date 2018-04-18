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Педагоги Института «МИСиС» приглашают на День открытых дверей
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Педагоги Института «МИСиС» приглашают на День открытых дверей 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» 22 апреля пройдет День открытых дверей.
Будущим студентам презентуют кафедры, которые есть в высшем учебном заведении. Педагоги проведут экскурсию по книжным центрам и лабораториям. Желающие смогут проконсультироваться. Представители университета расскажут, какие экзамены необходимо сдать, какой проходной бал, какие документы нужно собрать для зачисления, пояснили на сайте НИТУ «МИСиС».
В мероприятии поучаствуют представители студенческого совета. Они расскажут гостям, какие секции есть при высшем учебном заведении и как можно проявить себя вне учебы.
Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: Ленинский проспект, дом 4.
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