Педагоги Института «МИСиС» приглашают на День открытых дверей

В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» 22 апреля пройдет День открытых дверей.

Будущим студентам презентуют кафедры, которые есть в высшем учебном заведении. Педагоги проведут экскурсию по книжным центрам и лабораториям. Желающие смогут проконсультироваться. Представители университета расскажут, какие экзамены необходимо сдать, какой проходной бал, какие документы нужно собрать для зачисления, пояснили на сайте НИТУ «МИСиС».

В мероприятии поучаствуют представители студенческого совета. Они расскажут гостям, какие секции есть при высшем учебном заведении и как можно проявить себя вне учебы.

Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: Ленинский проспект, дом 4.