Москва онлайн покажет, какими способами приучить школьника к чтению

18 апреля в рамках Московского международного салона образования состоится дискуссия на тему «Вовлечение школьника в интеллектуальное прочтение литературы. Чтение для жизни.»

В мире цифровых технологий школьники стали меньше читать. Учителя придумывают все новые и новые способы, чтобы привлечь их внимание к литературе. Создан интерактивный проект «Живые Страницы». Это мобильное приложение для чтения. Оно позволяет оживить классическую русскую литературу в смартфоне или планшете. Пользователи с его помощью могут совершить путешествие по классическому произведению, ознакомиться с литературной энциклопедией и открыть для себя новых авторов.