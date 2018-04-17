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Москва онлайн покажет, какими способами приучить школьника к чтению
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Москва онлайн покажет, какими способами приучить школьника к чтению 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
18 апреля в рамках Московского международного салона образования состоится дискуссия на тему «Вовлечение школьника в интеллектуальное прочтение литературы. Чтение для жизни.»
В мире цифровых технологий школьники стали меньше читать. Учителя придумывают все новые и новые способы, чтобы привлечь их внимание к литературе. Создан интерактивный проект «Живые Страницы». Это мобильное приложение для чтения. Оно позволяет оживить классическую русскую литературу в смартфоне или планшете. Пользователи с его помощью могут совершить путешествие по классическому произведению, ознакомиться с литературной энциклопедией и открыть для себя новых авторов.
В программе дискуссии: Елена Нечаева расскажет, действительно ли меньше читают современные ученики; Александр Архангельский будет рассуждать о том, как учителю преподавать литературу, чтобы вызвать интерес школьника к предмету; Фекла Толстая расскажет, что делает Tolstoy digital, почему решил обратиться к аудитории учителей и учеников в своем проекте «Живые страницы»; Сергей Певнев объяснит, что такое «Живые страницы»; Елена Шмакова расскажет, как «Российский учебник» поддерживает проект и развивает учителя и ученика с точки зрения использования современных методик обучения предмету.
Смотрите 18 апреля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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