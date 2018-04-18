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В Москве начались мероприятия в рамках Национального дня донора
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В Москве начались мероприятия в рамках Национального дня донора 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Москве начались мероприятия Национального дня донора, в рамках которого будут организованы сбор крови, лекции для населения, а также выездные донорские мероприятия для студентов московских вузов. Об этом сообщается на сайте Службы крови.
Цель акции — привлечь внимание общественности к донорскому движению и необходимости пополнения банка крови и ее компонентов.
С 17 по 28 апреля мобильные пункты Центра переливания крови им. О. К. Гаврилова будут организованы в городских вузах для студентов, желающих присоединиться к донорскому движению. Мероприятия буду проводиться в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, Московском государственном университете пищевых производств, Московском городском педагогическом университете.
Также с 17 по 27 апреля в городских поликлиниках будут организованы тематические лекции для населения, посетить которые могут все желающие. Специалисты расскажут о донорстве, развенчают мифы и ответят на все интересующие вопросы.
19 апреля медицинские организации Москвы приглашают всех желающих сдать кровь и присоединиться к донорскому движению.
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