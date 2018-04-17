Ещё
Школьников из Некрасовки научили измерять артериальное давление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьников из Некрасовки научили измерять артериальное давление 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
С 11 апреля обучающиеся медицинского профиля школы № 2048 района Некрасовка начали посещать кружок «Медицина: Гиппократ 21 века», который проходит в Центре технологической поддержки образования РНИМУ имени Пирогова. Об этом сообщили в администрации школы.
— На первом занятии, посвященном сердечно-сосудистой системе, ребята научились измерять артериальное давление, а также забирать кровь из вены, — пояснил один из педагогов.
Напомним, что школа расположена по адресу: улица Липчанского, дом 6А. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Школьники из Некрасовки завоевали призовые места Гуманитарных чтений имени Пабло Неруды В школах на 1-й Вольской прошел субботник В одной из школ Некрасовки рассказали про празднование Пасхи в Великобритании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО256
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту8
Скрипалей отравили жидкостью79
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа37
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами157
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение