Школьников из Некрасовки научили измерять артериальное давление

С 11 апреля обучающиеся медицинского профиля школы № 2048 района Некрасовка начали посещать кружок «Медицина: Гиппократ 21 века», который проходит в Центре технологической поддержки образования РНИМУ имени Пирогова. Об этом сообщили в администрации школы.

— На первом занятии, посвященном сердечно-сосудистой системе, ребята научились измерять артериальное давление, а также забирать кровь из вены, — пояснил один из педагогов.

Напомним, что школа расположена по адресу: улица Липчанского, дом 6А. (вт)