В школах Московского района Рязани выявили массу нарушений

Прокуратура установила, что все школы Московского округа охраняются, на территории учебных заведений происходит непрерывное видеонаблюдение, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Однако, были выявлены и некоторые нарушения. Так, в школах №№ 20, 56 и 70 данные с видеокамер хранились менее 30 дней. В школе № 60 и школе-интернате имени Полетаева данные вообще не хранились.

В этой связи директорам школ внесены представления об устранении нарушений.

Кроме того, установлено, что у школы № 74 на задней территории нет части ограждения длиной 113,4 метров, а у школы № 28 со стороны улицы Западная отсутствуют 25 металлических звеньев.

Директорам данных учебных заведений поручено восстановить ограждение.

Но это не все выявленные нарушения. Так, в школах №№ 35, 65, 69 помещения столовой, актового зала не были оборудованы световыми оповещателями «Выход», а в школе № 35 к тому же инструкция по действию в случае ЧС не соответствовала правилам противопожарного режима.

В лицее №52 и школе №58 некоторые двери эвакуационных выходов открывались не по направлению эвакуации, также в 58-й школе не было автоматической пожарной сигнализации в спортзале. В школе № 56 автоматическая пожарная сигнализация в спортзале находилась в неисправном состоянии, кроме того отсутствовали двери между лестничной клеткой и коридорами на 3-ем и 4-ом этажах здания школы, в актовом зале использовались отделочные материалы в отсутствие сертификата пожарной безопасности.

В школе № 45 на момент проверки отсутствовала исполнительная документация на системы и установки противопожарной защиты объекта.

В школе № 60 на момент проверки отсутствовал журнал учета первичных средств пожаротушения — огнетушителей, журнал регистрации тренировок по эвакуации, а также журнал инструктажа по пожарной безопасности.