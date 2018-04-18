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Росгвардия: напавший на школу в Башкирии подросток использовал канцелярский нож
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Росгвардия: напавший на школу в Башкирии подросток использовал канцелярский нож 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: letnews.ru
ТАСС, 18 апреля. Школьник, который напал на учеников и учительницу в школе в Стерлитамаке, использовал канцелярский нож. Об этом ТАСС сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
"По предварительной информации, ранения наносились школьником канцелярским ножом, то есть не холодным оружием. Что касается того, как он пронес бензин, будем выяснять",
Сотрудники Росгвардии прибыли в школу Стерлитамака через минуту после ЧП, сообщили в ведомстве.
Кроме того, школу, которую охраняло частное охранное предприятие, проверят. «Охрану школы осуществляет частное охранное предприятие „Барс“. В момент ЧП в школе находился один охранник ЧОП, а также один вахтер. Что касается обстоятельств, Росгвардия будет проводить служебную проверку», — сказал Хинштейн.
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