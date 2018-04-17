Около тысячи заявлений зарегистрировано в первый день электронной запили в школы искусств 

Об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Прием заявлений в детские школы искусств на следующий год проводится с 15 апреля по 15 июня. В первый день электронной записи в ДШИ зарегистрировано порядка тысячи заявлений. С 2018 года прием в ДШИ осуществляется исключительно через электронную запись
В рамках реализации приоритетного проекта правительства Московской области «Создание системы электронной записи в кружки и секции, мониторинг их загруженности» запись в организации дополнительного образования Подмосковья с 15 апреля осуществляется на портале государственных и муниципальных услуг Московской области и портале системы дополнительного образования Московской области.