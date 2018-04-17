Школьники из района Люблино приняли участие в конференции «Инженеры будущего»

Кадетский класс школы №2121 имени Куркоткина района Люблино принял участие в научно-практической конференции «Инженеры будущего». Об этом сообщили в администрации школы.

— Мероприятие проводилось в рамках городского проекта «Инженерный класс в московской школе». Организатором конференции является Департамент образования города Москвы . Конференция проходила в течение двух дней и включала пленарное и секционные заседания, круглый стол, дискуссионную площадку, выставку проектных и исследовательских работ, — сказал представитель администрации.

Добавим, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)