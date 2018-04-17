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Школьники из района Люблино приняли участие в конференции «Инженеры будущего»
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Школьники из района Люблино приняли участие в конференции «Инженеры будущего» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Кадетский класс школы №2121 имени Куркоткина района Люблино принял участие в научно-практической конференции «Инженеры будущего». Об этом сообщили в администрации школы.
— Мероприятие проводилось в рамках городского проекта «Инженерный класс в московской школе». Организатором конференции является Департамент образования города Москвы. Конференция проходила в течение двух дней и включала пленарное и секционные заседания, круглый стол, дискуссионную площадку, выставку проектных и исследовательских работ, — сказал представитель администрации.
Добавим, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
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