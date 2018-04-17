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Праздник весны собрал гостей в одной из школ района Текстильщики
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Праздник весны собрал гостей в одной из школ района Текстильщики 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Праздник весны с концертом и конкурсами состоялся в учебном корпусе №3 школы №654 имени Фридмана в районе Текстильщики. Об этом рассказал представитель учебного заведения.
— На концерте прозвучали произведения Шопена, Грига, Моцарта. Затем ребята соревновались в знании математики, окружающего мира, изобразительного искусства. А в заключение они ознакомились с новыми детскими книгами и узнали много интересного об известных произведениях, — сообщил представитель школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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