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Шведский вуз впервые в истории королевства вернет деньги за некачественное обучение
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Шведский вуз впервые в истории королевства вернет деньги за некачественное обучение 

ТАСС 2 часа назад
СТОКГОЛЬМ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Верховный суд Швеции подтвердил во вторник решение судов нижестоящих инстанций касательного того, что впервые в истории королевства вузу придется выплатить студенту компенсацию за некачественное образование. Речь идет об американке Конни Дикинсон, которая выиграла судебный процесс против шведского Университета Мэлардален.
Согласно решению Верховного суда, студентка имеет право получить от университета две трети внесенной ею платы за обучение. По мнению экспертов, эта победа может дать всем шведским студентам право на компенсацию при невысоком качестве образования.
Представитель Дикинсон, адвокат Фредрик Бергман доволен сегодняшним вердиктом. «Это важно и для других студентов в такой же ситуации. Решение разъясняет, что, если вузы продают высшее образование, которое не соответствует определенному уровню, они несут юридическую ответственность по отношению к студентам, которые заплатили за него. Так что это хорошая новость для правовой системы», — считает он.
Потраченные впустую $22 тыс.
Дикинсон приехала на учебу в Швецию из Калифорнии. Пройдя четырехгодичный курс математики и статистики, который обошелся в 180 тыс. крон (около $22 тыс.), девушка осталась недовольна полученными знаниями. Она, в частности, пожаловалась на «трудности коммуникации», связанные с тем, что шведский профессор плохо владел английским языком, а также переполненные аудитории и нехватку компьютеров. В итоге, как утверждала американка, полученное ею образование не отвечает четырем из пяти пунктов тех стандартов, которые установлены ведомством, курирующим в Швеции работу университетов.
Когда Дикинсон потребовала от вуза вернуть уплаченные ею деньги, руководство отказало ей, сославшись на отсутствие соответствующих процедур и прецедентов. При этом, однако, оно запросило разъяснений у правительства, которое рекомендовало обратиться в суд.
На помощь американке пришел «Центр справедливости», занимающийся контролем за соблюдением положений, изложенных в Европейской конвенции по правам человека, конституции Швеции и других законодательных актах. В результате организация подала в суд на университет с требованием возместить средства, потраченные Дикинсон на учебу.
Однако дело Дикинсон оказалось весьма непростым, и его почти год рассматривали две судебные инстанции. В результате Апелляционный суд столичного округа Свеа постановил в прошлом году, что правда на стороне бывшей студентки и университету все же придется выплатить ей половину стоимости обучения и судебные издержки.
До 2011 года образование для иностранных студентов в Швеции было бесплатным, но потом правительство приняло решение взимать за него деньги, после того, как участились случаи, когда закончившие шведские вузы иностранцы оставались работать в стране, составляя дополнительную конкуренцию на местном рынке труда.
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