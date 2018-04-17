Кадеты из района Марьино прошли торжественным маршем по Поклонной горе

Кадеты 15 московских школ 12 апреля прошли торжественным маршем у Музея Победы на Поклонной горе. В этот раз среди 15 школ-участниц были кадеты из школ №460, №2129 и школы «Марьино» имени маршала авиации Голованова Юго-Восточного округа.

Ежегодный городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» проходит у стен Музея Победы.

Всего в конкурсе, который проводит центр патриотического воспитания и школьного спорта, примут участие более 1,5 тысяч семиклассников. Они также являются участниками образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы», в рамках которого лучшие московские кадеты получают возможность встать в почетном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России

Награждение победителей конкурса в номинациях «Лучшее исполнение песни», «Лучшая строевая выучка», «Общекомандное первенство» состоится 5 мая 2018 года. (то)