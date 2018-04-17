Ещё
Кадеты из района Марьино прошли торжественным маршем по Поклонной горе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадеты из района Марьино прошли торжественным маршем по Поклонной горе 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Кадеты 15 московских школ 12 апреля прошли торжественным маршем у Музея Победы на Поклонной горе. В этот раз среди 15 школ-участниц были кадеты из школ №460, №2129 и школы «Марьино» имени маршала авиации Голованова Юго-Восточного округа.
Ежегодный городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» проходит у стен Музея Победы.
Всего в конкурсе, который проводит центр патриотического воспитания и  школьного спорта, примут участие более 1,5 тысяч семиклассников. Они  также являются участниками образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы», в рамках которого лучшие московские кадеты получают возможность встать в почетном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России.
Награждение победителей конкурса в номинациях «Лучшее исполнение песни», «Лучшая строевая выучка», «Общекомандное первенство» состоится 5 мая 2018 года. (то)
Управа района Марьино: последние новости
Жители района Марьино смогут написать «Тотальный диктант» в помещении школы №2087 Секреты вязания раскрыли всем желающим в детском клубе на Подольской Несколько станций Таганско-Краснопресненской ветки столичной подземки будут закрыты с 24 марта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО248
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту8
Скрипалей отравили жидкостью77
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа36
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами157
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение