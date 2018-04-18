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Екатерина Александрова из Текстильщиков стала призером олимпиады школьников по литературе
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Екатерина Александрова из Текстильщиков стала призером олимпиады школьников по литературе 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Ученица расположенной в Текстильщиках школы №654 имени Фридмана Екатерина Александрова стала призером Всероссийской олимпиады школьников по литературе, заключительный этап которой проходил в Казани. Об этом сообщили в администрации школы.
— Мы гордимся, что среди призеров есть и наша ученица — Екатерина Александрова из 11-го класса. Мы поздравляем нашу воспитанницу и ее учителя литературы Наталью Федорову, — сказал представитель администрации.
Добавим, что во всероссийской олимпиаде приняли участие более 200 школьников. (мю)
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