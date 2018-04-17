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Ученики 3-х классов приняли участие в круглом столе «Знатоки русского языка»
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Ученики 3-х классов приняли участие в круглом столе «Знатоки русского языка» 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
16 апреля среди учащихся 3 «А», «Б», «В» классов прошел круглый стол «Знатоки русского языка». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.
Такая форма проведения внеурочного занятия была выбрана не случайно. Именно в диалоге есть возможность не только аргументировано высказать свое мнение, но и, выслушав других, приняв правильное решение.
Все три команды решали сложные орфографические задачи. Особенно трудными были задания с анаграммами. Решая сложные задания «Продолжи крылатую фразу», «Знаешь ли ты фразеологизмы», «Назови многозначные слова», ребята показали хорошие знания русского языка, умение мыслить, объяснять сложные литературоведческие термины: гипербола, аллегория, антитеза и многие другие. Самое главное, что ребята понимают, что русский язык — один из богатейших языков мира. По отношению человека к своему родному языку можно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской позиции.
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