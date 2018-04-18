В МГТУ ГА прошла Студенческая научно-практическая конференция

В Московском государственном техническом университете гражданской авиации прошла Студенческая научно-практическая конференция (СНТК), посвященная 95-летию гражданской авиации России . В рамках СНТК работали 25 тематических секций, среди которых такие как «Комплексная безопасность на воздушном транспорте», «Навигация и управление воздушным движением», «Технология транспортных процессов» и другие.

В конференции приняли участие более 500 студентов МГТУ ГА, а также приглашенные обучающиеся из других вузов и школьники «Инженерных классов» — проекта, организованного совместно с Департаментом образования города Москвы . Более 400 научных докладов были оценены преподавателями и научными сотрудниками МГТУ ГА. Студентами и гостями ведущего университета гражданской авиации были представлены доклады как на технические, так и на гуманитарные темы из таких сфер как техническое обслуживание самолетов, проектирование, безопасность полетов, прикладная математика, информационная безопасность, философия, право, менеджмент, реклама, иностранные языки и даже из области физической культуры и спорта.

На представлении докладов СНТК не заканчивается: лучшие из работ на каждой секции будут отмечены дипломами, а наиболее практически-ценные по итогам всей конференции будут опубликованы в сборнике научных работ МГТУ ГА.

Стоит отметить, что Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 95-летию гражданской авиации России, почти совпала с годовщиной подписания Постановления Совета Министров СССР от 16.04.1971 о создании Московского института инженеров гражданской авиации (МИИГА, впоследствии — МГТУ ГА).