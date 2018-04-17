В школе «Кузьминки» прошел субботник

В рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий 14 апреля на территории школы «Кузьминки» состоялся субботник. В нем приняли участие педагоги, работники образовательной организации и родители, которые сделали весь объем запланированных работ.

Субботник проходил по адресам: Есенинский бульвар, дом 14, корпус 2, улица Юных Ленинцев, дом 75, корпус 2 и Волгоградский проспект, дом 104, корпус 2.

Общими усилиями был собран мусор, прометены улицы, покрашены малые архитектурные формы на детской площадке, забор школы, контейнерная площадка и ограждения газонов. (вт)