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Воспитанники экошколы приняли участие в литературной викторине
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Воспитанники экошколы приняли участие в литературной викторине 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Ведущий специалист детской библиотеки № 103 Наталья Смирнова стала гостьей итогового занятия Недели детской книги в школе с углубленным изучением экологии № 446 Соколиной горы.
Педагог-библиотекарь школы Виктория Чувилева организовала встречу воспитанников начальных классов с настоящим профессионалом своего дела. Вместе с Натальей Смирновой юные соколинцы отправились в небольшое путешествие по литературным произведениям, отгадывали ребусы, участвовали в познавательных играх, викторинах. По итогам интеллектуальных упражнений юные участники литературной игры получили сладкие призы.
В Соколиной горе регулярно проходят встречи ребят с представителями детской библиотеки №103.
Фото: предоставлены ГБОУ «Школа с углубленным изучением экологии № 446».
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