Воспитанники экошколы приняли участие в литературной викторине

Ведущий специалист детской библиотеки № 103 Наталья Смирнова стала гостьей итогового занятия Недели детской книги в школе с углубленным изучением экологии № 446 Соколиной горы.

Педагог-библиотекарь школы Виктория Чувилева организовала встречу воспитанников начальных классов с настоящим профессионалом своего дела. Вместе с Натальей Смирновой юные соколинцы отправились в небольшое путешествие по литературным произведениям, отгадывали ребусы, участвовали в познавательных играх, викторинах. По итогам интеллектуальных упражнений юные участники литературной игры получили сладкие призы.

В Соколиной горе регулярно проходят встречи ребят с представителями детской библиотеки №103.

Фото: предоставлены ГБОУ «Школа с углубленным изучением экологии № 446».