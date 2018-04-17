Молодые ученые со всей России съехались в МФЮА на конференцию

13 апреля в здании Московского финансово-юридического университета прошла Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Молодая наука». Студенты практически со всех уголков страны съехались сюда, чтобы представить доклады на интересующие их темы и поделиться своими взглядами и разработками с коллегами.

Ребята выступили со своими научными статьями и докладами по самым разным направлениям: гуманитарные науки, юриспруденция, таможенное дело, журналистика и другие.

«Студенты российских вузов представили на суд коллег работы на интереснейшие темы: проблемы образования угольных отходов, неравные браки, христианские меньшинства в Китае , трудности расследования киберпреступлений, образ Ксении Собчак в современных СМИ, новаторские проекты в дизайне, раздражающие образы в рекламе и многие другие. Всех тем не перечислить, так как в конференции приняло участие более 100 докладчиков», — сообщается на сайте МФЮА. Доклады вызывали живой отклик и массу вопросов у слушателей. Неудивительно, что работа в каждой секции длилась по несколько часов!

Конференция «Молодая наука» проводится в МФЮА уже в пятый раз. Цель конференции — выявление научного и творческого потенциала студентов. Кроме того, она может посодействовать профориентации ребят.