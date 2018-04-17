Видео на T&P: в чем плюсы и минусы учебы на заочном?

Министр образования РФ Ольга Васильева и представители российских вузов считают, что заочная форма обучения неэффективна (и ее, конечно, надо отменить). В новом выпуске видеорубрики «Теории и практики» публикуют видеоролик YouTube-канала Lera K о том, как учатся на заочке, а также почему эффективность образования зависит от самого студента, а не от выбранной им формы обучения.

Автор видеоблога рассказывает о своем опыте обучения на заочном отделении: когда и зачем приходится приезжать в университет, как общаться с преподавателями и как заочники пишут диплом. Например, в первую неделю студенты заочного отделения проходят что-то вроде тренинга, на котором им дают все материалы и контакты для учебы, а также рекомендации. Автор считает, что такая форма обучения подходит тем, кто умеет организовывать свое рабочее и учебное время, так как учиться приходится дома (не все на такое способны). Перед сессией студентам заочки обычно читают краткие курсы по предметам, которые нужно сдать, но, в отличие от лекций на очной форме обучения, здесь предполагается, что все уже подготовились и знают, о чем идет речь.

Об автореLera K — YouTube-канал студентки Валерии, где она в основном выкладывает каверы на популярные песни. Но изредка встречаются и образовательные темы: например, какие ресурсы будут полезны для самообразования, а также что почитать.