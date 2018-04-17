Восьмиклассники из Отрадного побывали в колледже автоматизации и информационных технологий №20

Ученики 8Е и 8Ж класса школы № 950 посетили колледж автоматизации и информационных технологий № 20. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия-знакомство с учебным учреждением проходила в рамках городского проекта «Карьерный навигатор: масштаб город» и дней открытых дверей в профессиональных образовательных организациях «Сто дорог — одна твоя».

-Ребята прошли тест на профессиональную диагностику, по итогам которого им были предложены к размышлению профессии, которые наиболее подходят им по характеру и профессиональным увлечениям. После этого учащиеся посетили мастер-классы по делопроизводству и по шифрованию информации, — рассказали в администрации школы.

По завершении мастер-классов учащиеся встретились с представителем фирмы 1С, который рассказал им о существующем рынке труда и описал перспективы профессий будущего.

(вт)