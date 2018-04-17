Более 130 тюменцев попали на программу «Открытого университета Сколково»

Это практический интенсив для студентов и аспирантов, которые хотят создать собственный инновационный стартап. За четыре дня эксперты расскажут участникам школы, как поставить проблему, определить целевую аудиторию, разработать ценностное предложение, грамотно построить публичное выступление.

«При поддержке квалифицированных экспертов и менторов участники пройдут основные стадии развития стартапа: разработка продукта, определение рынка и потребителей, защита интеллектуальной собственности, упаковка и презентация проекта», — рассказала куратор региональных образовательных программ «Открытого университета» Наталья Герасимова

Программа школы более чем наполовину состоит из практической части. Участники поделятся на группы, будут вместе работать над проектами и защищать их перед экспертами в пятницу.