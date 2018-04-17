МИА «Россия сегодня» обновило интерактивный проект «навигатор абитуриента»

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» обновил свой ежегодный интерактивный проект «Вузы России : навигатор абитуриента», в котором собраны все данные для принятия решения о поступлении в вузы РФ.

Проект дает возможность абитуриентам и их родителям выбирать высшие учебные заведения по направлениям подготовки, баллам ЕГЭ прошлого года, по стоимости обучения, котировкам в международных рейтингах.

Руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина: «Наш читатель меняется и растет вместе с проектом. Старшеклассники и их родители хотят получать максимально объективную информацию в удобных для работы форматах. Поэтому в этом году мы уделили существенное внимание „перезагрузке“ сервисов и внутреннего содержания навигатора. Был кардинально изменен дизайн, расширено количество вузов проекта, изменен подход к представлению баллов ЕГЭ. В 2018 году Навигатор подготовлен при поддержке Министерства образования и науки РФ . Таким образом, мы продолжаем логику исследования прошлых лет и показываем абитуриентам официальные „чистые“ и сопоставимые (между разными вузами) баллы ЕГЭ, т.е. самые актуальные. Так же семья найдет здесь информацию о стоимости обучения и сможет сразу планировать, какой вариант получения образования выбрать — бюджет или внебюджет».

В проект вошли 483 государственных и 116 негосударственных вузов из 83 регионов России. Навигатор дает информацию будущим первокурсникам и их родителям о том, на каких условиях, с какими баллами ЕГЭ и в каком количестве поступали в различные вузы на те или иные специальности абитуриенты прошлого года. Воспользовавшись этим ресурсом, абитуриент сможет сравнить данные по различным условиям приема в российских вузах и выбрать именно то высшее учебное заведение, которое ему подходит по качеству образования и стоимости обучения. Кроме того, благодаря проекту можно получить информацию о результатах участия вуза в международных исследованиях — рейтингах и мониторингах.

Навигатор абитуриента — это ежегодный продукт проекта «Социальный навигатор» медиагруппы «Россия сегодня», где собраны все данные для принятия решения о поступлении в тот или иной вуз.

Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА «Россия сегодня», направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как «Навигатор абитуриента», «Профстандарт учителя: новые возможности роста», «Лучшие школы России», «Детский отдых», «Найди меня, мама» и «Помочь». «Социальный навигатор» в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России, получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards и премию Министерства образования и науки РФ «ПРО Образование-2017».