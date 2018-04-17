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Воробьев рассказал о строительстве современных школ искусств
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Воробьев рассказал о строительстве современных школ искусств 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Шесть миллиардов рублей израсходуют на строительство и реконструкцию домов культуры и детских школ искусств в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 17 апреля.
«Следующая программа предполагает инвестиции в размере шести миллиардов рублей на капитальный ремонт, строительство новых и старых домов культуры. И самое главное, капремонт должен завершаться оснащением всем необходимым оборудованием. Огромное количество детей занимается, и очень часто мы слышим запрос, что нужно современное качественное музыкальное оборудование», — сказал Воробьев.
Губернатор также призвал глав территорий взять на контроль оснащение детских школ искусств.
6 декабря сообщалось, что на строительство новых детских школ искусств в Подмосковье до 2018 года будет выделено около 1800 миллионов рублей.
В мае 2017 года Андрей Воробьев заявил, что в рамках президентской программы в регионе будет построено 230 школ. Глава региона также отметил, что система образования в области стабильно входит в пятерку лучших.
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