Воробьев рассказал о строительстве современных школ искусств

Шесть миллиардов рублей израсходуют на строительство и реконструкцию домов культуры и детских школ искусств в Подмосковье , заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев . Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 17 апреля.

«Следующая программа предполагает инвестиции в размере шести миллиардов рублей на капитальный ремонт, строительство новых и старых домов культуры. И самое главное, капремонт должен завершаться оснащением всем необходимым оборудованием. Огромное количество детей занимается, и очень часто мы слышим запрос, что нужно современное качественное музыкальное оборудование», — сказал Воробьев.

Губернатор также призвал глав территорий взять на контроль оснащение детских школ искусств.

6 декабря сообщалось, что на строительство новых детских школ искусств в Подмосковье до 2018 года будет выделено около 1800 миллионов рублей.

В мае 2017 года Андрей Воробьев заявил, что в рамках президентской программы в регионе будет построено 230 школ. Глава региона также отметил, что система образования в области стабильно входит в пятерку лучших.