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Три новые школы построят в Химках в 2018 году
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Три новые школы построят в Химках в 2018 году 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Химках в 2018 году планируют построить три школы, за 2017-й были построены три школы и пять детсадов, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.
Волошин выступил с отчетом о работе в 2017 году и планах на 2018 год перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«В 2017 году в Химках было построено три школы, пять детских садов. Развитие инфраструктуры и благоустройства — это наша основная задача. 481 ребенок ходит во вторую смену. Это 0,18%. В этом году будут построены три школы», — сказал Волошин.
Он отметил, что в 2018 году введут 37 жилых домов, поэтому вторая смена в школах сохранится.
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