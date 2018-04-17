Три новые школы построят в Химках в 2018 году

В подмосковных Химках в 2018 году планируют построить три школы, за 2017-й были построены три школы и пять детсадов, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин

Андреем Воробьевым. Волошин выступил с отчетом о работе в 2017 году и планах на 2018 год перед губернатором Московской области

«В 2017 году в Химках было построено три школы, пять детских садов. Развитие инфраструктуры и благоустройства — это наша основная задача. 481 ребенок ходит во вторую смену. Это 0,18%. В этом году будут построены три школы», — сказал Волошин.

Он отметил, что в 2018 году введут 37 жилых домов, поэтому вторая смена в школах сохранится.