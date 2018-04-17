Ещё
В школе №1518 Останкина пройдет вступительное тестирование по математике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе №1518 Останкина пройдет вступительное тестирование по математике 

Управа Останкинского района 3 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
В школе № 1518, что в Останкине пройдет вступительное тестирование по математике для тех, кто желает обучаться в математических классах — участниках городского проекта «Математическая вертикаль». Как сообщили в администрации школы, набор на будущий учебный год объявлен в 7-е классы. — Проект «Математическая вертикаль» организован Департаментом образования города Москвы и Центром Педагогического мастерства. Школа № 1518 реализует его в сотрудничестве с МГУ им. Ломоносова и МФТИ, — отметили в школе.
Тестирование состоится 19 апреля в 12.00 по адресу проспект Мира, 87. Для учащихся других школ требуется регистрация по ссылке. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Набор учащихся в кадетский класс школы на Сельскохозяйственной откроется на будущей неделе День открытых дверей пройдёт в школе на улице Годовикова Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ откроют трехмерной постановкой о покорителях космоса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО261
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту9
Скрипалей отравили жидкостью85
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа39
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами159
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение