В школе №1518 Останкина пройдет вступительное тестирование по математике

В школе № 1518, что в Останкине пройдет вступительное тестирование по математике для тех, кто желает обучаться в математических классах — участниках городского проекта «Математическая вертикаль». Как сообщили в администрации школы, набор на будущий учебный год объявлен в 7-е классы. — Проект «Математическая вертикаль» организован Департаментом образования города Москвы и Центром Педагогического мастерства. Школа № 1518 реализует его в сотрудничестве с МГУ им. Ломоносова и МФТИ, — отметили в школе.

Тестирование состоится 19 апреля в 12.00 по адресу проспект Мира, 87. Для учащихся других школ требуется регистрация по ссылке. (иб)