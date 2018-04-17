Учащиеся школы № 1065 в очередной раз приняли участие в «Исторической субботе»

В рамках проекта «Исторические субботы», учащиеся школы № 1065 посетили экспозицию, которая вмещает в себя все важнейшие события XX века. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Тема очередной «Исторической субботы» была «От великих потрясений к Великой Победе». В ходе экскурсии ребята узнали ответы на многие вопросы. Каковы истинные причины революций в России ? Как случилось, что власть и народ великой страны допустили подобное?

Экспозиция демонстрирует становление Советского государства с момента его зарождения в 1917 году до победы в Великой Отечественной войне.