Школьники Ростова приняли участие в экологическом проекте «Вода и здоровье» 

В продолжение темы в школьной библиотеке состоялся круглый стол, участниками которого стали представители законодательной и исполнительной власти, педагогической общественности Ростова-на-Дону, лидеры общественных экологических движений, муниципальные кураторы всероссийского экологического проекта «Вода и здоровье», представители местных отделений ВПП «Единая Россия», средств массовой информации.
С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он отметил значимость поднятой проблемы и подчеркнул, что экологическое образование школьников является приоритетным направлением работы общеобразовательных учреждений Ростова и всей страны.