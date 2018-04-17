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Школьники Ростова приняли участие в экологическом проекте «Вода и здоровье»
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Школьники Ростова приняли участие в экологическом проекте «Вода и здоровье» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В продолжение темы в школьной библиотеке состоялся круглый стол, участниками которого стали представители законодательной и исполнительной власти, педагогической общественности Ростова-на-Дону, лидеры общественных экологических движений, муниципальные кураторы всероссийского экологического проекта «Вода и здоровье», представители местных отделений ВПП «Единая Россия», средств массовой информации.
С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он отметил значимость поднятой проблемы и подчеркнул, что экологическое образование школьников является приоритетным направлением работы общеобразовательных учреждений Ростова и всей страны.
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