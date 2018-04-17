Школьники Ростова приняли участие в экологическом проекте «Вода и здоровье»

В продолжение темы в школьной библиотеке состоялся круглый стол, участниками которого стали представители законодательной и исполнительной власти, педагогической общественности Ростова-на-Дону, лидеры общественных экологических движений, муниципальные кураторы всероссийского экологического проекта «Вода и здоровье», представители местных отделений ВПП «Единая Россия», средств массовой информации.