Ещё
Школьники и студенты найдут работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники и студенты найдут работу 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 40 работодателей представят свои вакансии на ярмарке «Занятость без границ».
Акция пройдет 18 и 19 апреля в Московском центре занятости молодежи.
— Соискатели смогут встретиться с представителями работодателей, узнать об уровне зарплаты и требованиях, предъявляемых к кандидатам, — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы (mos.ru).
Организаторы ярмарки вакансий ожидают, что в акции примут участие не только студенты и школьники, но и молодые специалисты с опытом работы.
Помимо работодателей, в акции примут участие 14 учебных заведений, представители которых расскажут о дополнительном и профессиональном образовании.
Участников ждут мастер-классы по созданию бизнеса, круглые столы по вопросам трудоустройства молодежи.
Вечерняя Москва: последние новости
Повторяйте материал и пользуйтесь картами Суббота для родителей пройдет на Московском международном салоне образования СМИ: Российским студентам могут предложить вернуться на родину из недружественных государств
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО256
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту8
Скрипалей отравили жидкостью79
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа37
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами157
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение