Школьники и студенты найдут работу

Более 40 работодателей представят свои вакансии на ярмарке «Занятость без границ».

Акция пройдет 18 и 19 апреля в Московском центре занятости молодежи.

— Соискатели смогут встретиться с представителями работодателей, узнать об уровне зарплаты и требованиях, предъявляемых к кандидатам, — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы (mos.ru).

Организаторы ярмарки вакансий ожидают, что в акции примут участие не только студенты и школьники, но и молодые специалисты с опытом работы.

Помимо работодателей, в акции примут участие 14 учебных заведений, представители которых расскажут о дополнительном и профессиональном образовании.

Участников ждут мастер-классы по созданию бизнеса, круглые столы по вопросам трудоустройства молодежи.