Новая экосистема образования: чему научат в школе

С 18 по 21 апреля в Москве на ВДНХ состоится 5-ый Московский международный салон образования (ММСО) — крупнейшее мероприятие в сфере образования России : открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.

Мероприятие состоится в 75 павильоне, где спикеры форума представят проекты, направленные на развитие новых компетенций педагогов России и новой парадигмы образования.

ММСО рождён недавно, но развивается гигантскими шагами. В прошлом году это уже была мировая площадка, которая не уступала по многим параметрам европейским форумам. Интересное новшество этого года — участие регионов, рассказал вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию Корпорации «Российский учебник Артем Соловейчик.

Московский международный салон образования продлится четыре дня, поэтому желающие могут присоединиться к мероприятию в любой день.

18 апреля на форуме будут подниматься следующие темы: „Учитель и искусственный интеллект: вместо или вместе?“, „Бессилие или сила педагогической прессы. Четвертая власть в эпоху соцсетей“, а также „Вовлечение в чтение школьника“.

19 апреля ведущие специалисты проведут дискуссию на тему „Что делать с трудными детьми в классе?“. В рамках форума участники смогут поделиться своими мыслями и предложениями по актуальным темам в сфере педагогики и образования.

Ребёнок, который мешает нам достичь целей, которые мы поставили — это одна история. Ребёнок, с которым невозможно вместе выработать цели, — это уже другая. Здесь важно понимать, что всё рождается в сотрудничестве: если ребёнку дать выбор, дать голос, 90% „трудности“ снимается, рассуждает вице-президент форума Артём Соловейчик.

20 апреля программу Деловой площадки в 11.00 в зале „Ушинский“ откроет панельная презентация „Навыки 21 века в практиках и ожиданиях современного российского учителя: результаты всероссийского обследования“.

Также в этот день на форуме поднимется тема организации образовательной среды в школах России и за рубежом. Спикеры обсудят меры, которые необходимо предпринять России для того, чтобы сохранить конкурентные позиции российского школьного образования.

21 апреля мероприятие начнется с темы „Физическое и психологическое развитие ребенка в дошкольном возрасте“, в рамках которой будут обсуждаться современные методики развития детей в условиях детского сада и дома.

Опытные педагоги помогут участникам ответить на вопросы, какие основные ошибки допускают взрослые при обучении дошкольников чтению и как их избежать, а также как создать условия для формирования привычки к здоровому образу жизни в семье. Еще в заключительный день ММСО будет поднята проблема внеклассного чтения.

Сегодня мы персонализировано работаем почти с третью педагогов страны, а это значит, что мы обязаны стать значимой частью главного образовательного события года — Московского международного салона образования, рассказал генеральный директор Корпорации „Российский учебник“ Александр Брычкин

Также в программе стенда „Российского учебника“ мастер-классы ведущих педагогов страны, открытые дискуссии и презентации новых проектов от экспертов Корпорации.