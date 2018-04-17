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В школе на улице Маевок состоялся форум по программированию для детей
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В школе на улице Маевок состоялся форум по программированию для детей 

Управа Рязанского района 4 часа назад
Фото: Эхо района
Форум для шестиклассников по разработке проектов в среде программирования Scratch организовали в школе №777 имени Михайлова, которая расположена на улице Маевок. Об этом рассказала заместитель директора по содержанию образования школы Мария Смирнова.
— Всего в России на основе 92 заявок было отобрано 15 площадок, получивших статус регионального партнера-организатора скретчмоба. Одна из них — наша. К нам съехались ребята из московских школ №492, 656, 1174, 1363, 1569, 1795. Выставила свою сборную команду и наша школа как принимающая сторона, — добавила Мария Смирнова.
Отметим, что цель данного форума — популяризация среды креативного программирования Scratch, создание дополнительных возможностей для молодежи в изучении программирования и развития цифровых навыков, поиск идей проектов для дальнейшего участия в конкурсе Collab Challenge по визуальному программированию на языке Scratch. (мю)
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