Каждый 10-й школьник Казани учится во вторую смену 

Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров в ходе сессии Казгордумы во вторник, 17 апреля рассказал о проблеме второй смены в школах столицы Татарстана. В стране реализуется программа перевода детей на первые смены. Однако, несмотря на то, что город в лидерах по достижению идеального показателя, до конца решить задачу пока не удалось. «Каждый 10-й казанский школьник учится во вторую смену», — говорит Шакиров. Чтобы решить проблемы, в Казани открывают новые школы. Однако пока 15 процентов учащихся продолжают заниматься во вторую смену. В расчете до 2030 года будут скорректированы показатели, чтобы проблема была решена. Если говорить о достигнутых результатах, сейчас Казань на первом месте среди городов-миллионников по вводу детских садов и школ за последнюю десятилетку.