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Андрей Травников встретился с президентом Московской школы управления «Сколково»
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Андрей Травников встретился с президентом Московской школы управления «Сколково» 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во вторник, 17 апреля, глава Новосибирской области Андрей Травников обсудил с президентом Московской школы управления Сколково опыт работы школы. Речь шла о разработке и реализации образовательных программ.
Президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов отметил, что все программы построены по принципу «обучение через действие» и включают в себя не только теоретические блоки, но и практические задания, а также проектную работу. В частности среди задач, которые могут быть решены в рамках образовательных программ — обеспечение крупных инвестиционных проектов современными инженерными и управленческими кадрами, актуализация стратегии развития регионов, подготовка кадров для реализации мероприятий стратегии.
В свою очередь врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил, что возможности образовательных программ при подготовке команды для реализации стратегии социально-экономического развития, будут хорошо востребованы в регионе.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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