Андрей Травников встретился с президентом Московской школы управления «Сколково»

Во вторник, 17 апреля, глава Новосибирской области Андрей Травников обсудил с президентом Московской школы управления Сколково опыт работы школы. Речь шла о разработке и реализации образовательных программ.

Президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов отметил, что все программы построены по принципу «обучение через действие» и включают в себя не только теоретические блоки, но и практические задания, а также проектную работу. В частности среди задач, которые могут быть решены в рамках образовательных программ — обеспечение крупных инвестиционных проектов современными инженерными и управленческими кадрами, актуализация стратегии развития регионов, подготовка кадров для реализации мероприятий стратегии.

В свою очередь врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил, что возможности образовательных программ при подготовке команды для реализации стратегии социально-экономического развития, будут хорошо востребованы в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.