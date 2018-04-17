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В России подготовят медиков будущего
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В России подготовят медиков будущего 

360tv.ru 4 часа назад
В медицинском университете имени Сеченова начали подготовку специалистов по новым профессиям. Сообщается, что студенты смогут стать наноформакологами и специалистами по умной доставке лекарств. Об этом рассказал портал pharmvestnik.ru  Выпускники университета по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Фармация» смогут получить дополнительные знания по профессиям будущего: сетевой врач, IT — медик, специалист по наноматериалам, нанофармаколог, тканевой инженер, разработчик систем «умной доставки лекарств», специалист по управлению геномом.
Реализация данного проекта, ставящего в свою основу принцип междисциплинарности, позволит нам сформировать принципиально новый пакет образовательных услуг, создав условия для многократного увеличения уровня востребованности выпускников Сеченовского университета на новых рынках труда среди ведущих отечественных и зарубежных работодателей
— ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр Глыбочко.
Благодаря новой программе обучения, в дополнение к диплому выпускники получат сертификаты по узкой специальности и будут обладать надпрофессиональными компетенциями. Они позволят молодым медикам повысить эффективность своей деятельности.
Первый Московский государственный медицинский университет имени
И. М. Сеченова
является крупнейшим и старейшим учебным заведением России. Деятельность университета направлена не только на качественное обучение студентов, но и привлечение молодых ученых к науке. Каждую неделю в медицинском университете проходит масса научных проектов, в которых участвуют студенты.
В Сеченовском университете завершился очередной этап студенческой олимпиады «Я — профессионал».
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