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Эпидемия гриппа в Нижегородской области продолжается. Чаще болеют школьники
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Эпидемия гриппа в Нижегородской области продолжается. Чаще болеют школьники 

nn.ru 4 часа назад
Фото: nn.ru
— Педагог вчера днем высылала родителям в соцсети домашние задания и на вопрос о карантине ответила, что информации нет, — рассказала корреспонденту NN.ru мама первоклассницы школы № 103 Татьяна. — А вечером пришло сообщение, что все первые и вторые классы со вторника по пятницу отправлены на карантин.
На 16 апреля полностью приостановлен учебный процесс в 0,6% образовательных учреждений Нижегородской области, частично — в 4% дошкольных и общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.
— Сейчас чаще заражаются гриппом и ОРВИ школьники, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Роспотребнадзова Екатерина Иконникова. — Но уже наметилась тенденция к снижению заболеваемости.
При лабораторных исследованиях заболевших выделяются вирусы гриппа А и В (которые вошли в состав вакцины), а также вирусы негриппозной этиологии.
Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют родителям не отправляь в школы и детские сады детей с признаками заболеваний.
Ранее мы сообщали, что до конца эпидемии остается еще несколько недель.
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