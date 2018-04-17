Эпидемия гриппа в Нижегородской области продолжается. Чаще болеют школьники

— Педагог вчера днем высылала родителям в соцсети домашние задания и на вопрос о карантине ответила, что информации нет, — рассказала корреспонденту NN.ru мама первоклассницы школы № 103 Татьяна. — А вечером пришло сообщение, что все первые и вторые классы со вторника по пятницу отправлены на карантин.

На 16 апреля полностью приостановлен учебный процесс в 0,6% образовательных учреждений Нижегородской области , частично — в 4% дошкольных и общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.

— Сейчас чаще заражаются гриппом и ОРВИ школьники, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Роспотребнадзова Екатерина Иконникова. — Но уже наметилась тенденция к снижению заболеваемости.

При лабораторных исследованиях заболевших выделяются вирусы гриппа А и В (которые вошли в состав вакцины), а также вирусы негриппозной этиологии.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют родителям не отправляь в школы и детские сады детей с признаками заболеваний.

Ранее мы сообщали, что до конца эпидемии остается еще несколько недель.