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У российской молодежи появился свой телеканал
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У российской молодежи появился свой телеканал 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
Первый всероссийский студенческий телеканал начал вещание в России. Смотреть его можно в режиме LIVE.
Зрителей ждут информационные, документальные, просветительские программы, ток-шоу и интервью, посвященные образованию, молодежной политике, науке, творчеству, культуре, спорту, волонтерству. Здесь же появится информация о достижениях студентов, а также фильмы, снятые молодежью в ходе обучения на профильных специальностях в сфере кино и телевидения.
По задумке авторов, новый телеканал поможет сформировать у молодых жителей страны активную гражданскую позицию, показать успешный опыт реализации различных проектов.
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