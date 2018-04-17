У российской молодежи появился свой телеканал

Первый всероссийский студенческий телеканал начал вещание в России . Смотреть его можно в режиме LIVE.

Зрителей ждут информационные, документальные, просветительские программы, ток-шоу и интервью, посвященные образованию, молодежной политике, науке, творчеству, культуре, спорту, волонтерству. Здесь же появится информация о достижениях студентов, а также фильмы, снятые молодежью в ходе обучения на профильных специальностях в сфере кино и телевидения.

По задумке авторов, новый телеканал поможет сформировать у молодых жителей страны активную гражданскую позицию, показать успешный опыт реализации различных проектов.